Tráiler pierde carga de cemento y bloquea ambos carriles en San Antonio Suchitepéquez

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Ruperto Matías.

Bomberos Voluntarios de la 63 compañía de San Antonio Suchitepéquez reportaron un incidente de tránsito a la altura del kilómetro 148 de la circunvalación, en el tramo que conduce de Mazatenango hacia ese municipio.

Según la información preliminar, un vehículo de transporte pesado tipo tráiler, que trasladaba aproximadamente 500 quintales de cemento, sufrió un percance cuando la carga se descontroló y cayó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo ambos carriles.

Debido a la magnitud del incidente, el paso vehicular se encuentra completamente bloqueado en el sector. Elementos de los Bomberos Voluntarios ya se encuentran en el lugar coordinando acciones.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas, ya que el tránsito podría regularizarse en un lapso aproximado de una a hora y media.

Hasta el momento, se desconocen las causas del hecho y si hay personas heridas. Información en desarrollo.