Trabajos en red eléctrica dejan sin servicio a sectores cercanos al aeropuerto de Xela

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) realizan trabajos en una derivación del Ramal Xela III, lo que ha provocado la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos sectores cercanos al aeropuerto de la ciudad.

De acuerdo con la información, las cuadrillas ya se encuentran en el lugar ejecutando las reparaciones correspondientes, con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Este tipo de trabajos forma parte de las acciones de mantenimiento y atención de fallas en la red de distribución eléctrica.

Según la EEMQ, estas intervenciones son necesarias para garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico, especialmente en zonas con alta demanda o crecimiento urbano.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones mientras se normaliza el servicio.