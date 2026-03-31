Suspensión de actividades en Colomba Costa Cuca tras ataque armado que deja dos fallecidos

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Las autoridades locales suspendieron las actividades tradicionales en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, luego de un ataque armado registrado durante el inicio de las conocidas “judiadas”, que dejó como saldo dos personas fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como:

Kevin Rodolfo López Ramírez, de 28 años.

Gustavo Adolfo Vail, de 20 años.

Ambos eran residentes de la colonia Muracao, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron atacadas por desconocidos y fallecieron a causa de heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Enfoque clave: suspensión por seguridad

Ante la gravedad del hecho, se tomó la decisión de cancelar las actividades tradicionales, priorizando la seguridad de la población y evitando mayores riesgos durante concentraciones masivas.

Las judiadas forman parte de las tradiciones de Semana Santa en varios municipios del occidente del país, donde grupos de personas representan escenas vinculadas a la Pasión de Cristo. Estas actividades suelen congregar a gran cantidad de vecinos y visitantes.

Investigación en curso

Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes para establecer el móvil del ataque, sin descartar que se trate de un hecho directo o un posible ajuste de cuentas.

Mientras tanto, el municipio permanece en alerta, a la espera de avances en la investigación y de condiciones que permitan retomar con normalidad las actividades religiosas y culturales.