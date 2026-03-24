Suspenden recolección nocturna de basura en Xela por bloqueos en Palajunoj

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que el servicio de recolección de residuos sólidos en la ruta nocturna ha sido suspendido, debido a los bloqueos registrados este martes en el ingreso al Valle de Palajunoj.

Según el comunicado oficial, la medida responde a las dificultades de movilidad generadas en el sector, lo que impide el desarrollo normal de las labores de recolección durante la noche.

Las autoridades municipales solicitaron la comprensión de los vecinos, señalando que se trata de una situación ajena a la institución, y recomendaron no sacar la basura hasta que el servicio pueda reanudarse con normalidad.

Asimismo, hicieron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se estarán compartiendo actualizaciones sobre la restitución del servicio.