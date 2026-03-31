Semana Santa 2026 en Quetzaltenango: horarios y actividades principales

Por: Herberth Tax.
La Semana Santa 2026 ya se vive en la ciudad de Quetzaltenango, donde el fervor religioso se refleja en cortejos procesionales, altares, revelaciones de adornos y diversas actividades que forman parte de una de las tradiciones más importantes del país.
Considerada la cuna de la cultura del occidente, Xela ofrece una agenda cargada de actividades para propios y visitantes durante la Semana Mayor.
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Lunes Santo
• Cortejo Procesional Intramuros de Jesús Nazareno y María Santísima de Dolores
Parroquia San Bartolomé – 19:00 horas
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Martes Santo
• Cortejo Procesional de la Reseña del Divino Justo Juez
Santa Iglesia Catedral – 09:00 horas
• Cortejo Procesional del Encuentro: Divino Justo Juez y Jesús de la Paciencia
Santa Iglesia Catedral – 15:00 horas
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Miércoles Santo
• Cortejo Procesional Jesús de la Columna
Santa Iglesia Catedral – 15:00 horas
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Jueves Santo
• Cortejo Procesional Infantil Jesús Nazareno y Virgen de Dolores
Parroquia San Nicolás – 15:00 horas
• Exposición de Pasos del Vía Crucis
Casa Social Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás – todo el día
• Exposición de Adornos Procesionales
Casas sociales de hermandades – 16:00 horas
• Santa Eucaristía de la Cena del Señor
Todas las parroquias – 19:00 horas
• Adoración al Santísimo
20:00 a 23:50 horas
• Revelación de adornos (San Nicolás y San Juan de Dios)
23:50 horas
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Viernes Santo
Cortejos Nazarenos
• Divino Justo Juez y Virgen de Dolores
Catedral – 07:00 horas
• Jesús Nazareno y Virgen de Dolores
San Juan de Dios – 06:30 horas
Cortejos del Señor Sepultado
• San Nicolás – 15:00 horas
• El Calvario – 15:00 horas
• Catedral – 16:30 horas
• La Merced – 17:00 horas
• San Bartolomé – 17:00 horas
• Transfiguración – 17:30 horas
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Sábado de Gloria
• Virgen de Soledad
Parroquia El Calvario – 15:00 horas
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Domingo de Resurrección
• Jesús Resucitado y Virgen María
Parroquia San Nicolás – 10:00 horas
• Jesús Resucitado y Virgen María
Santa Iglesia Catedral – 10:00 horas
• Jesús Resucitado y Virgen María
Parroquia La Merced – 10:00 horas
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La Semana Santa en Quetzaltenango es reconocida por su riqueza cultural, organización y solemnidad, atrayendo a miles de fieles y turistas cada año. Autoridades recomiendan planificar recorridos con anticipación, respetar las indicaciones y disfrutar de las actividades con responsabilidad.