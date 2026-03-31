Semana Santa 2026 en Quetzaltenango: horarios y actividades principales

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Religión , Xela |

Por: Herberth Tax.

La Semana Santa 2026 ya se vive en la ciudad de Quetzaltenango, donde el fervor religioso se refleja en cortejos procesionales, altares, revelaciones de adornos y diversas actividades que forman parte de una de las tradiciones más importantes del país.

Considerada la cuna de la cultura del occidente, Xela ofrece una agenda cargada de actividades para propios y visitantes durante la Semana Mayor.

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Lunes Santo

• Cortejo Procesional Intramuros de Jesús Nazareno y María Santísima de Dolores

Parroquia San Bartolomé – 19:00 horas

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Martes Santo

• Cortejo Procesional de la Reseña del Divino Justo Juez

Santa Iglesia Catedral – 09:00 horas

• Cortejo Procesional del Encuentro: Divino Justo Juez y Jesús de la Paciencia

Santa Iglesia Catedral – 15:00 horas

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Miércoles Santo

• Cortejo Procesional Jesús de la Columna

Santa Iglesia Catedral – 15:00 horas

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Jueves Santo

• Cortejo Procesional Infantil Jesús Nazareno y Virgen de Dolores

Parroquia San Nicolás – 15:00 horas

• Exposición de Pasos del Vía Crucis

Casa Social Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás – todo el día

• Exposición de Adornos Procesionales

Casas sociales de hermandades – 16:00 horas

• Santa Eucaristía de la Cena del Señor

Todas las parroquias – 19:00 horas

• Adoración al Santísimo

20:00 a 23:50 horas

• Revelación de adornos (San Nicolás y San Juan de Dios)

23:50 horas

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Viernes Santo

Cortejos Nazarenos

• Divino Justo Juez y Virgen de Dolores

Catedral – 07:00 horas

• Jesús Nazareno y Virgen de Dolores

San Juan de Dios – 06:30 horas

Cortejos del Señor Sepultado

• San Nicolás – 15:00 horas

• El Calvario – 15:00 horas

• Catedral – 16:30 horas

• La Merced – 17:00 horas

• San Bartolomé – 17:00 horas

• Transfiguración – 17:30 horas

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Sábado de Gloria

• Virgen de Soledad

Parroquia El Calvario – 15:00 horas

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Domingo de Resurrección

• Jesús Resucitado y Virgen María

Parroquia San Nicolás – 10:00 horas

• Jesús Resucitado y Virgen María

Santa Iglesia Catedral – 10:00 horas

• Jesús Resucitado y Virgen María

Parroquia La Merced – 10:00 horas

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La Semana Santa en Quetzaltenango es reconocida por su riqueza cultural, organización y solemnidad, atrayendo a miles de fieles y turistas cada año. Autoridades recomiendan planificar recorridos con anticipación, respetar las indicaciones y disfrutar de las actividades con responsabilidad.