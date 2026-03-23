Reunión mensual de alcaldes comunitarios para conocer necesidades

Mar 23, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Descentralización y Participación Ciudadana del Concejo Municipal de Quetzaltenango, a través de Cohesión Social, se reúne con alcaldes comunitarios del municipio.

El objetivo de la reunión mensual con alcaldes comunitarios fue para abordar las principales necesidades de las comunidades.

Durante el encuentro se dieron a conocer avances importantes como el próximo inicio de un diplomado de idioma K’iche’, así como la socialización del proyecto Altiplano Resiliente, que contempla la entrega de árboles frutales para el consumo familiar.