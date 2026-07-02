Reparan drenajes y tapaderas dañadas en Quetzaltenango

Jul 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Municipalidad de Quetzaltenango informa de reparaciones en seguimiento a reportes ciudadanos.

Las autoridades desarrollan trabajos de mantenimiento en unidades de drenaje pluvial, reparando batientes y tapaderas de tragantes en:

➡️ 2ª calle y 26 avenida, zona 1, colonia Nuevo León.

➡️ 9ª calle y 26 avenida, zona 1.

➡️ 10ª calle y 3ª avenida, zona 2.

➡️ 12 calle y 4ª avenida, zona 11, colonia Vista Bella.

«Estos trabajos permiten mejorar el funcionamiento de la red de drenaje pluvial y brindar atención oportuna a vecinos de los sectores intervenidos», indica la publicación de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Información y fotografías Municipalidad de Quetzaltenango