Reparan drenajes y tapaderas dañadas en Quetzaltenango

Por Multimedia Stereo 100 |
Este jueves, en redes sociales, la Municipalidad de Quetzaltenango informa de reparaciones en seguimiento a reportes ciudadanos.
Las autoridades desarrollan trabajos de mantenimiento en unidades de drenaje pluvial, reparando batientes y tapaderas de tragantes en:
➡️ 2ª calle y 26 avenida, zona 1, colonia Nuevo León.
➡️ 9ª calle y 26 avenida, zona 1.
➡️ 10ª calle y 3ª avenida, zona 2.
➡️ 12 calle y 4ª avenida, zona 11, colonia Vista Bella.
«Estos trabajos permiten mejorar el funcionamiento de la red de drenaje pluvial y brindar atención oportuna a vecinos de los sectores intervenidos», indica la publicación de la Municipalidad de Quetzaltenango.
Información y fotografías Municipalidad de Quetzaltenango