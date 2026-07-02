Conred reporta que sismos es sensible en cuatro departamentos de Guatemala

Jul 2, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 192-2026, basado en información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) donde indica que los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Baja Verapaz y Santa Rosa fueron epicentro de eventos sísmicos en las últimas horas.

«El sismo más fuerte se registró a las 20.23 horas del 1 de julio en el departamento de Baja Verapaz; sin embargo, el monitoreo realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia de la Se-Conred indicó que no se reportaron daños personales o materiales asociados al evento sísmico», indica la publicación de Conred.

Este año ya se superan los 3 mil 500 sismos en el territorio nacional, por ello, las instituciones que integran el Sistema Conred, desarrollan acciones de prevención y respuesta en atención a emergencias.

«La Se-Conred recomienda a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de la CONRED e Insivumeh. Tener listo su Plan Familiar de Respuesta y preparar su mochila de las 72 horas con insumos como agua pura, comida enlatada, ropa, botiquín de primeros auxilios, copia de documentos importantes, entre otros», finaliza la publicación.

Información y fotografía Conred