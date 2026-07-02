Consulados Móviles atenderán a guatemaltecos en 17 ciudades durante julio de 2026.

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Red Consular, llevará a cabo 17 Consulados Móviles durante julio en ciudades de Estados Unidos y México.

El objetivo es acercar trámites y asistencia consular a los guatemaltecos que viven lejos de una sede consular.

Estos equipos se desplazan temporalmente a lugares con una comunidad guatemalteca importante pero sin consulado fijo, para brindar servicios, orientación y protección.

Las jornadas serán en:

Leamington, Ontario: 4 y 5 de julio.

Hawái: 16 al 18 de julio.

Albertville, Alabama; Indianápolis, Indiana; Houma, Luisiana: 17 y 18 de julio.

Hempstead, Nueva York: 18 de julio.

Orem, Utah; Morgantown, Virginia Occidental; Sioux Center, Iowa: 18 y 19 de julio.

Portland, Maine: 24 y 25 de julio.

Poughkeepsie, Nueva York; Trenton, Nueva Jersey; Springdale, Arkansas; Cincinnati, Ohio; Reno, Nevada; Mulberry, Florida; y Champotón, Campeche: 25 y 26 de julio.

Con esta iniciativa, el MINEX busca facilitar el acceso a servicios consulares para más connacionales en el exterior.