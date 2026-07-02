PNC desarrolla convivencia con hijos y viudas de agentes caídos en cumplimiento del deber

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en el auditórium de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, desarrollan convivencia con hijos y viudas del personal policial caído en cumplimiento del deber.

La actividad es organizada por la Capellanía Policial y entregaron alimentos y prendas de vestir donadas por la Embajada de la República de Corea del Sur, como una muestra de solidaridad y apoyo a las familias de quienes ofrendaron su vida al servicio de la población.

«La actividad contó con la participación del Viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano Elías; el Director General de la PNC, David Custodio Boteo; el Subdirector General de Personal, Juan Carlos Rodas, y el embajador de la República de Corea del Sur, Deuk Hwan Kim», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC