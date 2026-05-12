Reparan camino principal en barrio Chuilajú La Pedrera

May 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este martes, trabajadores municipales, en coordinación con la alcaldía comunitaria del barrio Chuilajú La Pedrera, zona 1 de Quetzaltenango, desarrollan trabajos de reparación del camino principal de acceso a la comunidad.

Verónica Gramajo, alcaldesa comunitaria del sector, indicó que este proyecto representa una necesidad urgente para los habitantes, porque se trata de la única vía de ingreso y salida del barrio.

Señaló que las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Quetzaltenango permitieron ejecutar los trabajos que beneficiarán tanto a peatones como a conductores.

Los trabajos consisten en el arreglo y reparación del camino principal, el cual presenta daños constantes durante la época de lluvia y también en temporada seca, dificultando la movilidad de los vecinos.

La líder comunitaria destacó que esta mejora facilitará el tránsito de estudiantes, familias y vehículos que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad.