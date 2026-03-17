Realizan trabajos en red de drenaje en la zona 2 de Quetzaltenango

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que se realizan labores de mantenimiento en la infraestructura de drenaje en la 11 calle y 6ª avenida de la zona 2, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

Según se indicó, los trabajos incluyen la verificación y reparación de la red general de drenajes, luego de detectarse un taponamiento provocado por desechos sólidos que fueron arrojados de forma irresponsable al colector municipal de aguas servidas.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan restablecer el flujo normal del sistema de drenaje y prevenir posibles complicaciones, especialmente durante la temporada de lluvias.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a evitar depositar basura u otros residuos en los drenajes, ya que estas prácticas afectan el funcionamiento del sistema y pueden generar problemas en la red sanitaria de la ciudad.