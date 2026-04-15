Quirós no regresó a Xela y no responde mensajes

Abr 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Xela |

La directiva de Xelajú MC manifestó su molestia y preocupación por la situación del volante costarricense Derikson Quirós, quien no ha regresado al país tras solicitar permiso para asistir al sepelio de un amigo en Costa Rica.

Según el presidente del club, José Carlos López, el jugador incluso se negó a integrar la convocatoria del pasado viernes y desde entonces no ha respondido a los intentos de comunicación realizados por la dirigencia. “Este es un club serio. Nos debemos hacer respetar”, afirmó el directivo.

López indicó que, aunque comprenden la situación personal del futbolista, consideran que su actuar constituye una falta grave, por lo que será denunciado ante la liga por abandono de trabajo y se procederá con una demanda por incumplimiento de contrato.

Este caso se suma a los recientes movimientos en el plantel, ya que el club también anunció las bajas de Gerardo Gordillo y Orlin Quiñónez, por lo que Xelajú podría perder a tres jugadores en el transcurso de esta semana.

La situación genera incertidumbre en el equipo de cara a sus próximos compromisos.