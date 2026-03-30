Presentan libro y exposición para alzar la voz contra la violencia en Xela

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La entrenadora, Miloshka Ramos, de la Academia Lunas de Boxeo y la Asociación de Boxeo Femenino de Quetzaltenango, presentó su libro «No Shh: La voz que rompió el silencio», acompañado de una exposición artística realizada por deportistas.

La actividad contó con la participación de representantes de Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y Gobernación Departamental, quienes abordaron la problemática de la violencia en distintos territorios.

El evento buscó unir el deporte y el arte para generar conciencia y aportar a la erradicación de la violencia en la sociedad.