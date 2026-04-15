Presentan en Quetzaltenango libro sobre el origen de San Simón

Abr 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles el escritor, Cristian Gerardo Méndez, presentó en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango su segundo libro titulado «Entre mitos, creencias y fe: Maximón o San Simón», una obra basada en 23 años de investigación.

El autor explicó que el libro busca aclarar las percepciones erróneas sobre esta figura, comúnmente asociada a prácticas negativas, destacando que su origen es prehispánico y que su evolución responde al sincretismo religioso entre las creencias mayas y el cristianismo.

La obra también aborda el significado original del personaje, conocido como «Relaman» en Santiago Atitlán, Sololá, y su transformación hasta ser llamado San Simón en distintas regiones del país.

El libro tendrá un costo entre Q250 y Q285 y estará disponible en librerías de Quetzaltenango y Guatemala, y también podrá adquirirse en línea a través de contacto directo con el autor.