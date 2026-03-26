PNC y MP desmantelan radio que operaba de manera ilegal en Totonicapán

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

Este jueves, como resultado de una diligencia de allanamiento ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), desarticulan una radiodifusora que operaba de manera ilegal en la aldea Vásquez, municipio de Totonicapán.

Durante el operativo las autoridades procedieron al decomiso del siguiente equipo: una consola, un transmisor de radio, una antena tipo anillo, una antena tipo penetradora y un equipo eléctrico negro con la inscripción VHF.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de telecomunicaciones en el departamento.