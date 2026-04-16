PNC reporta más de 10 mil motos consignadas este año

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que, hasta el 15 de abril de este año, registra la consignación de 10 mil 057 motocicletas durante operativos de control, investigación y prevención en distintos puntos de Guatemala.

«Estas consignaciones han sido en seguimiento a casos de investigación, otras por no portar placa, ni tarjeta de circulación o por violaciones a la Ley y Reglamento de Tránsito», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

En las últimas 24 horas fueron consignadas 93 motocicletas. «Estas acciones también permiten la recuperación de motocicletas robadas, por lo que se ruega a la ciudadanía alertar a la PNC llamando al teléfono 110 sobre lugares donde circulen motos sin placas. Esto forma parte de la seguridad a favor de las personas», finaliza el informe de PNC.

Información y fotografía PNC