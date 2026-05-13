PNC, luego de persecución, recupera dos picops con reporte de robo

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC), este miércoles en redes sociales, informa sobre la persecución de un presunto robacarros y la recuperación de dos picops con reporte de robo, en la colonia La Florida, zona 19 de Guatemala.

La rápida acción de agentes permitió la captura de un presunto integrante de una banda dedicada al robo de vehículos y la recuperación de dos picops que fueron robados en distintos sectores de la capital.

«Los agentes de la Comisaría 16 interceptaron a Leiser «N», de 25 años, quien conducía un picop Toyota, Hilux, color blanco, modelo 2024, con placas P-391KLL la cual aparecía solvente en los registros, pero al verificar el número de chasis y motor, se estableció que había sido robado el pasado 11 de mayo en la colonia Carabanchel, zona 11, por hombres armados. Según las investigaciones, al automotor le correspondían las placas P-940KVG», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

El capturado era custodiado por otros dos individuos, quienes se movilizaban en un picop rojo, modelo 2020 y placas P-376KLV, que al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga y abandonaron el vehículo que también tiene reporte de robo de fecha, 11 de mayo, por individuos armados en la colonia La Brigada, zona 7 capitalina. Las placas originales del picop son P-779KVM.

Mujer herida de bala

«Durante el operativo, agentes de la PNC también auxiliaron a una mujer, de 29 años, quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladada de inmediato hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Se presume que lo otros sujetos que se dieron a la fuga son los presuntos responsables de ese hecho armado, por lo que la investigación continua», indica el reporte de la PNC.

El detenido y los otros sujetos, presuntamente, forman parte de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en distintos sectores de la capital.

Información y fotografías PNC

