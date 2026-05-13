Municipalidad de Quetzaltenango confirma primer caso de sarampión

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango confirmó el primer caso de sarampión en la institución. Se trata de un trabajador de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), informó Rony Álvarez, de la Unidad de Gestión de Riesgos.

🔴 MUNI DE XELA CONFIRMA PRIMER CASO DE SARAMPIÓN | La @Muni_Xela confirma el primer caso de sarampión en la institución.



Se trata de un trabajador de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), informó Rony Álvarez, de la Unidad de Gestión de Riesgos.



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El caso fue detectado a finales de la semana antepasada y, según Álvarez, se activaron de inmediato los protocolos sanitarios, otorgando descanso y tratamiento al trabajador afectado para evitar contagios.

Además, se reforzaron las medidas preventivas dentro de la comuna y se recomendó al personal utilizar mascarilla y acudir a evaluación médica en caso de presentar síntomas. Hasta el momento, no se reportan más casos confirmados.

Autoridades municipales indicaron que mantienen un monitoreo constante en las distintas dependencias para detectar posibles síntomas y prevenir un brote dentro de las instalaciones municipales.