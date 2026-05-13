Capturado por dispararle a conviviente

May 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Axel «N», de 36 años, sindicado de dispararle a su conviviente.

La detención fue en el cantón Samalá I, San Sebastián, Retalhuleu, donde agentes de la Comisaría 34 de la PNC dieron seguimiento a un hecho armado donde resultó herida la conviviente del arrestado.

«Familiares y vecinos lo acusaron como presunto responsable de herir a la mujer, de 33 años. Al detenido se le incautó un pistola de la cual presentó la tenencia», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

La información preliminar es que el ataque se habría derivado de una discusión. El Ministerio Público (MP) recolectó evidencias para continuar con la investigación.

Información y fotografía PNC