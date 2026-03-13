PNC incauta cinco motocicletas por carreras clandestinas en Santa Rosa

Mar 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa que agentes de la Comisaría en Santa Rosa remiten cinco motocicletas al Departamento de Tránsito de la PNC por carreras clandestinas.

La PNC informó que la incautación fue luego de detectar a un grupo de personas realizando carreras clandestinas en el kilómetro 54.5 de la ruta CA-1, en el libramiento de Barberena.

«Al notar la presencia policial, los conductores abandonaron el lugar y se dieron a la fuga. Las motocicletas presentaban diversas modificaciones, entre ellas, escapes con ruidos estridentes y placas colocadas en lugares no autorizados ni visibles», indica la publicación de PNC.

Las autoridades indican que este tipo de prácticas representa un riesgo para la seguridad de los demás conductores que transitan por esa ruta, por ello, continuarán los operativos preventivos.

Información y fotografías PNC