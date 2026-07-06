PNC conmemora 29.º aniversario con Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana.

Jul 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

En el marco del 29.º aniversario de la Policía Nacional Civil, se ofició una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana.

A este servicio religioso asistieron el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el Director General de la PNC, David Custodio Boteo, y la cúpula policial.

Con este acto religioso dieron inicio las actividades conmemorativas por los 29 años de fundación de la Policía Nacional Civil.

Estos actos religiosos también se realizan en distintos departamentos, donde participan policías de las comisarías departamentales.