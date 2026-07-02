PNC captura a presuntos implicados en muerte de mujer

Jul 2, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, durante allanamientos en residenciales Valle de María, Esquipulas, Chiquimula, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a presuntos implicados en ataque armado donde murió una mujer.

En el citado inmueble arrestan a José «N», de 27 años, y a Elmer «N», 26, por el delito de asesinato en grado de tentativa.

En la colonia San José Obrero, del citado municipio, investigadores de DEIC capturan a Erlin «N», de 19 años, a quien se le incautó una pistola ilegal con su cargador, 16 municiones, marihuana y nueve bolsas de nailon que contenían cocaína, entre otros indicios.

«Estas capturas se realizaron durante allanamientos realizados junto al Ministerio Público (MP), como parte de las investigaciones sobre un ataque armado ocurrido, el pasado 19 de junio en ese municipio, en el que una mujer, de 27 años, falleció a consecuencia de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC