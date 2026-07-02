Crisis y disturbios en Santiago Atitlán cobran primera vida

Jul 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

La jornada de violencia este jueves en Santiago Atitlán, Sololá, deja su primera víctima mortal. Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Pedro Ixbalán Reanda, de 44 años.

Ixbalán es uno de los tres hombres, quienes ingresaron este jueves en la madrugada, heridos por proyectil de arma de fuego al Hospital Departamental de Sololá.

El fallecido había sido trasladado de emergencia, junto a otros dos pacientes, luego de los enfrentamientos y hechos de violencia ocurridos en el municipio, en medio de las protestas y disturbios relacionados con la crisis política y social que atraviesa Santiago Atitlán.

Pedro Ixbalán permanecía bajo atención médica, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante los incidentes; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su deceso en el centro asistencial.

Con este fallecimiento, el saldo preliminar de los hechos registrados en Santiago Atitlán asciende a una persona fallecida y varios heridos, entre ellos, otros civiles, agentes policiales y personas cercanas al alcalde municipal, Francisco Coché Pablo, quien también fue trasladado a un centro asistencial tras resultar lesionado durante los disturbios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

Los vecinos exigen la renuncia del alcalde municipal a quien señalan de cometer actos de corrupción. Esta situación inició desde el año anterior, cuando el jefe edil autorizó una concesión de línea de mototaxis.