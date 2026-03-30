PMTQ anuncia cierres viales por cortejo procesional

Por Osmar Toc |
Este Lunes Santo, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) anuncia cierres viales, en la zona 1 de Xela, por cortejo procesional.
La PMTQ informó que el cierre vial es por el paso del cortejo procesional del Justo Juez y la Virgen de Dolores de la Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos, este 31 de marzo, a las 7.30 horas.
El cierre es desde el Parque a Centroamérica hasta el barrio Santa Ana, ambos en la zona 1 de Quetzaltenango.
Las autoridades recomiendan a la población planificar sus recorridos y usar vías alternas para evitar contratiempos.