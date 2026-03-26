Piloto muere y dos tripulantes resultan heridos en accidente en autopista de Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves el piloto de un vehículo murió y sus dos acompañantes, uno de ellos menor de edad, resultaron heridos en un accidente de tránsito en el muro perimetral del Aeropuerto Los Altos, autopista Los Altos, Quetzaltenango.

Los supervisores del aeropuerto, quienes desarrollaban supervisiones, observaron el accidente y alertaron a Bomberos Voluntarios.

Los socorristas trasladaron a un centro asistencial a un menor de edad y a una mujer.

El piloto no ha sido identificado, pero al lugar han acudido familiares. El Ministerio Público (MP) desarrolla las diligencias de levantamiento del cadáver.