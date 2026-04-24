PGN atiende denuncia por niña quien pedía dinero en Salcajá

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) atendió una denuncia relacionada con una niña, de 6 años, quien se encontraba sola solicitando dinero en las inmediaciones del paso a desnivel de Salcajá, Quetzaltenango.

Debido al riesgo para su integridad física, la menor de edad fue trasladada al Juzgado de Paz correspondiente, donde se gestionaron medidas de protección a su favor.

Luego, tras la investigación social del equipo de PGN, la niña fue ubicada con un recurso idóneo.