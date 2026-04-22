Operativos interinstitucionales en Quetzaltenango

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles, en diferentes zonas de Xela, agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), Ejército de Guatemala y Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), desarrollan operativos interinstitucionales.

A esta hora más de 100 personas, 42 motocicletas y 25 vehículos han sido identificados.

De manera preliminar se reporta la ubicación de una persona con orden de aprehensión por el delito de encubrimiento propio.