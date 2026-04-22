Anuncian cronograma de Festival Entre Pétalos en Quetzaltenango

Por Multimedia Stereo 100 |

El comité organizador del Festival Entre Pétalos en Quetzaltenango anuncia el cronograma de actividades para este fin de semana 25 y 26 de abril. El objetivo es llenar de vida, arte y color los espacios de la ciudad, promoviendo la participación de la comunidad y fortaleciendo el vínculo entre cultura y desarrollo.

A continuación el detalle de las principales actividades:

JUEVES 23 DE ABRIL. A las 11 horas, en el Centro Comercial Utz Ulew Mall, zona 3 de Quetzaltenango, será la conferencia de prensa donde participarán patrocinadores y espacios de visibilidad de marca.

A las 11 horas, en el Centro Comercial Utz Ulew Mall, zona 3 de Quetzaltenango, será la conferencia de prensa donde participarán patrocinadores y espacios de visibilidad de marca. SÁBADO 25 DE ABRIL. Desfile inaugural de autos, el cual saldrá del Centro Comercial Paulinos (avenida Las Américas, zona 9 de Quetzaltenango), hacia el Parque a Centroamérica, zona 1. En el Centro Histórico será el corte inaugural de la cinta y en este acto participarán patrocinadores, autoridades municipales y gubernamentales y reinas de belleza e invitados especiales.

Ese día habrá juegos pirotécnicos en seco, participación de academias de danza, con presentaciones artísticas a cargo de sus alumnas, presentaciones musicales a cargo de una escuela de formación musical, con ensambles de violín, saxofón, guitarra, entre otros instrumentos. También habrá una presentación de la marimba de la Municipalidad de Quetzaltenango y la marimba de Gobernación. A las 19 horas será el cierre de la jornada con un espectáculo musical contemporáneo a cargo de DJ invitado, creando un ambiente dinámico y atractivo para el público asistente y juegos pirotécnicos.

DOMINGO 26 DE ABRIL. Continuación de las actividades culturales y artísticas, presentaciones musicales en vivo por parte de la Escuela de Formación Musical, participación de las marimbas institucionales, acompañando la experiencia cultural del evento. A las 15 horas, será la presentación especial de danza clásica, integrando una propuesta artística que resalta la elegancia y técnica de esta disciplina.

“Este festival ha sido concebido como un espacio de encuentro donde el arte, la tradición y la participación ciudadana convergen, brindando a las marcas aliadas una plataforma significativa de visibilidad y conexión con el público”, indica el Comité Organizador del festival.