Hoy es el Día Mundial de la Tierra

Abr 22, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), por el Día Mundial de la Tierra —22 de abril—, dice que cada día trabaja por la conservación de la biodiversidad y el resguardo de áreas protegidas, pilares fundamentales para la vida en Guatemala.

El Conap dice que hoy se une a la conmemoración del Día Mundial de la Tierra bajo el lema: «Nuestro poder, nuestro planeta».

«Reconocemos que cada acción cuenta. Desde la protección de los ecosistemas hasta el compromiso de las comunidades, todos tenemos el poder de generar un impacto positivo en nuestro entorno. Cuidar la Tierra es una responsabilidad compartida. El cambio está en nuestras manos», escribe el Conap en redes sociales.