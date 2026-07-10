Invitan a docentes al Congreso Educativo Multidisciplinario en Xela: La Inteligencia Artificial será el tema central.

Con información de Martín Calderón |

El Comité Ejecutivo del Congreso Educativo Multidisciplinario ha lanzado una invitación abierta a toda la comunidad educativa de la región para participar en su próximo gran evento de capacitación. El congreso está diseñado para abordar los desafíos actuales de la enseñanza y las nuevas herramientas tecnológicas.

José Luis Rubio Mazariegos, miembro del comité organizador, destacó que este espacio busca apoyar de forma directa a la población docente de los sectores público, privado y por cooperativa, así como a futuros profesionales de la educación.

Innovación y Conexión Humana en las Aulas

El objetivo central de la actividad es incentivar la actualización constante de los maestros. En esta edición, el programa formativo se enfocará en temáticas de alta relevancia actual, tales como:

Conexión humana y trascendencia en el proceso de enseñanza.

Inteligencia Artificial (IA): Un tema que antes se veía futurista, pero que hoy en día ya se está viviendo y aplicando en las aulas.

«El objetivo es poder apoyar a la población docente (…) y tocar temas como la Inteligencia Artificial, que la veíamos a muy largo futuro, pero de la que ya estamos viviendo en ella», afirmó Rubio Mazariegos.

Detalles del Evento

El congreso se desarrollará en una única jornada con los siguientes detalles:

Fecha: 16 de julio.

Horario: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Sede: Instalaciones de Cinépolis en Interplaza Xela.

¿Quiénes pueden asistir?: Profesores de todos los niveles, docentes de enseñanza media, estudiantes universitarios y estudiantes de la carrera de magisterio.

Inversión y Aval Oficial

La participación en el congreso tiene un costo de 100 quetzales. Este pago incluye el derecho de ingreso a las conferencias, la entrega de material didáctico y un diploma de participación avalado por la Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC), lo que añade valor curricular para los asistentes.