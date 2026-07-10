MSPAS reporta calidad del aire moderada en Quetzaltenango y emite recomendaciones.

Jul 10, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Salud , Xela |

Por la redacción |

Con el objetivo de proteger la salud de la población y prevenir enfermedades asociadas a la contaminación del aire, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- informa que, según el reporte del INSIVUMEH del 9 de julio, las condiciones de la calidad del aire presentan diferentes niveles en el país.

De acuerdo con el informe, el Índice de Calidad del Aire -ICA- para material particulado PM2.5 es bueno en las estaciones de monitoreo ubicadas en Guatemala, Baja Verapaz, El Progreso y Chiquimula. Asimismo, la calidad del aire se reporta como moderada en Quetzaltenango y Petén. Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal no registran datos disponibles.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población de Quetzaltenango y Petén reducir la exposición al aire exterior. Para ello, se aconseja permanecer en espacios cerrados el mayor tiempo posible y evitar realizar actividades al aire libre, especialmente entre las 6:00 y las 9:00 horas, así como de 16:00 a 18:00 horas, periodos en los que se registra una mayor concentración de contaminantes. Además, se sugiere utilizar mascarilla cuando sea necesario permanecer en exteriores.

Por otra parte, el MSPAS recuerda que cualquier persona que presente síntomas respiratorios, irritación en los ojos o molestias en la piel debe acudir al servicio de salud más cercano para recibir atención oportuna.

El Ministerio exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir los riesgos que representa la contaminación del aire para la salud.