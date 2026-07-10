DIDEDUC Quetzaltenango socializa Decreto 4-2026 «Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades».

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por la redacción |

Con la finalidad de socializar y analizar los aspectos fundamentales del Decreto 4-2026 «Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades», la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango -DIDEDUC- convocó a los Supervisores Educativos del departamento para participar en este proceso de socialización, donde se identificaron los siguientes aspectos importantes:

Nueva carrera de magisterio: Esta normativa restituye y moderniza la carrera de magisterio, estableciendo un programa de formación docente de 4 años: dos años de formación general y dos años de especialización técnica bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Enfoque renovado: La nueva formación no busca replicar los modelos antiguos, sino que crea nuevas escuelas enfocadas en la diversidad cultural, el desarrollo rural y la excelencia profesional. Oportunidades laborales: Los maestros egresados bajo este nuevo modelo pueden optar a plazas docentes en el departamento donde se graduaron o residen, priorizando áreas rurales para facilitar su educación continua.

Además, el pensum de estudio se diseñó a través de mesas técnicas conformadas por especialistas de las diferentes áreas, para garantizar una formación idónea, integral y con pertinencia lingüística y cultural.