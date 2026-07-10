La Inteligencia Artificial llega a las aulas: Anuncian congreso educativo para docentes en Xela.

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Martín Calderón |

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta tangible dentro de las aulas. Con el objetivo de abordar este salto tecnológico sin perder de vista la «conexión humana y trascendencia en el proceso de enseñanza», se ha anunciado la realización de un congreso especializado dirigido a la comunidad educativa.

Rubio Mazariegos, parte de la organización del evento, destacó la urgencia de capacitar a los educadores ante esta nueva realidad tecnológica:

«El objetivo es poder apoyar a la población docente (…) y tocar temas como la Inteligencia Artificial, que la veíamos a muy largo futuro, pero de la que ya estamos viviendo en ella».

Detalles de la jornada

El congreso se llevará a cabo en una única jornada intensiva diseñada para dotar a los asistentes de herramientas clave para los desafíos pedagógicos actuales.

Fecha: 16 de julio.

Horario: De 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Sede: Instalaciones de Cinépolis en Interplaza Xela.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta de forma amplia para profesores de todos los niveles educativos que deseen actualizar sus conocimientos y reflexionar sobre el impacto de la IA en el aprendizaje.