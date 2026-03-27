Museo de Historia Natural conmemorará el Día del Teatro con dramatizaciones de personajes ilustres

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de León Toledo”, ubicado en la Casa de la Cultura Municipal de Quetzaltenango, realizará este domingo 29 de marzo una actividad especial en conmemoración del Día del Teatro, dirigida a toda la población quetzalteca.

Lorena Priscila Aguilar Zamora, jefa del museo, informó que la actividad tiene como objetivo dar a conocer a personajes ilustres que han destacado en el teatro a nivel nacional, quienes serán representados mediante dramatizaciones dentro de las instalaciones del recinto.

“Queremos que las personas conozcan más sobre estos personajes a través de presentaciones teatrales, haciendo un recorrido en la línea del tiempo del teatro en el país”, explicó Aguilar.

Se han programado dos funciones para el público: la primera a las 16 horas y la segunda a las 18 horas, ambas en el segundo nivel del museo.

El ingreso tendrá un costo accesible, conforme al tarifario establecido: Q5 para adultos y Q20 para internacionales.

Finalmente, Aguilar extendió una invitación a las familias quetzaltecas para que asistan y disfruten de esta actividad cultural. “Esperamos que nos puedan acompañar este domingo y que puedan compartir un momento en familia, mientras conocen más acerca de la cultura de Quetzaltenango”, concluyó.