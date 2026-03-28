Museo de Historia Natural conmemora el Día Mundial del Teatro con actividad cultural

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El Museo de Historia Natural Víctor Salvador de León Toledo realizará la actividad “Línea de tiempo: Personajes influyentes en el teatro nacional”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Teatro.

La jornada busca ofrecer a los asistentes un recorrido histórico que resalta la trayectoria y aportes de figuras clave en el desarrollo del teatro en Guatemala, promoviendo el conocimiento y valoración de esta expresión artística.

La actividad se llevará a cabo el domingo 29 de marzo, en horario de 16:00 a 18:00 horas, en la Sección Histórica del museo, con ingreso conforme al tarifario municipal.

El Día Mundial del Teatro, celebrado cada 27 de marzo desde 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro, tiene como objetivo destacar la importancia de las artes escénicas como medio de expresión cultural, reflexión social y unión entre los pueblos.

Autoridades invitan a la población a participar en esta actividad, que busca acercar el arte y la historia teatral a la comunidad quetzalteca.