Fraile guatemalteco, Augusto Ramírez Monasterio, será beatificado en Sacatepéquez

Por Rubén Jocol |
Exactamente 43 años después de haber sido asesinado por guardar el secreto de confesión el fraile guatemalteco, Augusto Rafael Ramírez Monasterio, será beatificado el próximo 7 de noviembre de 2026 a las 10 horas.
La misa se celebrará en la Finca Florencia, en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala.
Fray Augusto ejerció su ministerio en medio del conflicto armado interno de Guatemala (entre 1960 y 1996). En 1983 fue capturado, torturado y presionado para revelar lo escuchado en confesión a un campesino vinculado a la guerrilla, pero se negó a violar el sigilo sacramental. El 7 de noviembre de ese año fue nuevamente detenido y asesinado.
La beatificación es presentada por los franciscanos como una «inmensa gracia» para la Iglesia en Guatemala y para toda la familia franciscana. Su «testimonio luminoso» de santidad, entrega y servicio sigue inspirando a las nuevas generaciones y anima a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio con sencillez, fraternidad y paz.
Texto y fotografía: ACI Prensa