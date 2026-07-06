EMAX y Centro de Salud evalúan calidad del agua

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Personal del Laboratorio de la Calidad del Agua de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) y Centro de Salud de Quetzaltenango evalúan calidad del agua.
Los integrantes de EMAX y Centro de Salud desarrollan controles de la calidad del agua en diferentes lugares de la ciudad en esta oportunidad: zona media y rebombeo de la salida hacia Almolonga.
«Estas acciones incluyen monitoreo, toma de muestras y análisis para garantizar que el agua cumpla con los estándares de potabilidad establecidos», indica la EMAX.
Información y fotografías EMAX