Municipalidad de Quetzaltenango habilita números de emergencia por Semana Santa

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por: Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango ha puesto a disposición de la población una serie de números de emergencia con el objetivo de fortalecer la atención y respuesta ante cualquier incidente durante la Semana Santa.

Como parte de las acciones preventivas ante el incremento de visitantes y actividades religiosas, las autoridades municipales coordinaron con distintas instituciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Números habilitados

EEMQ: 7767-4093

Drenajes: 3159-9708 (WhatsApp)

EMAX: 7767-2000

Cementerio General: 7761-4038

Cruz Roja Guatemalteca: 7761-2746 (local) / 125 (nacional)

Bomberos Voluntarios: 7761-2002 (local) / 122 (nacional)

Disetur: 5423-8500

Policía Nacional Civil Zona 3: 4503-6111

CONRED: 119 (nacional)

INGUAT: 4796-2775