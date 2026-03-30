Municipalidad de Quetzaltenango habilita números de emergencia por Semana Santa

Por: Osmar Toc.
La Municipalidad de Quetzaltenango ha puesto a disposición de la población una serie de números de emergencia con el objetivo de fortalecer la atención y respuesta ante cualquier incidente durante la Semana Santa.
Como parte de las acciones preventivas ante el incremento de visitantes y actividades religiosas, las autoridades municipales coordinaron con distintas instituciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Números habilitados
EEMQ: 7767-4093
Drenajes: 3159-9708 (WhatsApp)
EMAX: 7767-2000
Cementerio General: 7761-4038
Cruz Roja Guatemalteca: 7761-2746 (local) / 125 (nacional)
Bomberos Voluntarios: 7761-2002 (local) / 122 (nacional)
Disetur: 5423-8500
Policía Nacional Civil Zona 3: 4503-6111
CONRED: 119 (nacional)
INGUAT: 4796-2775