Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla conversatorio por Día Mundial del Agua

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este viernes, la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Servicios Municipales y Conservación Ambiental, desarrolla un conversatorio en conmemoración del Día Mundial del Agua, destacando la importancia de la gestión integral del recurso hídrico.

En este espacio se resalta el papel fundamental del agua en la conservación, protección y uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas del municipio.

La participación de autoridades locales y líderes comunitarios fortalece el compromiso colectivo de cuidar este recurso vital, garantizando bienestar y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras.