Municipalidad de Quetzaltenango activa plan Sinaprese

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango anunció la activación oficial del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese), con el objetivo de garantizar la seguridad de más de 60 mil visitantes durante la Semana Mayor.

El operativo se desarrolla bajo la coordinación de la Comred. El alcalde municipal, Juan Fernando López, destacó la importancia de la articulación interinstitucional para prevenir incidentes y atender emergencias de forma oportuna.

El plan contempla la participación de entidades de seguridad, salud y socorro que trabajarán de manera conjunta en distintos puntos estratégicos del municipio, ante el incremento de afluencia turística en estas fechas.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población y visitantes a tomar medidas preventivas, como mantenerse hidratados, protegerse del Sol y la lluvia, y acatar las indicaciones oficiales.

En caso de emergencia, se encuentran habilitados los siguientes contactos:

➡️ Policía Nacional Civil (PNC): 5528-5959

➡️ Cruz Roja Guatemalteca: 125 / 7761-2746

➡️ Bomberos Voluntarios: 102 / 7761-0102