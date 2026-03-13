Mujer señalada de integrar estructura criminal “Gato Negro o Crucero del Amor”

Mar 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en la zona 5 de Quetzaltenango a Alitza Maricarmen Juárez Cordero, de 46 años, quien es requerida por la justicia por su presunta vinculación con una estructura criminal.

De acuerdo con las autoridades, la sindicada tenía orden de aprehensión vigente por su presunta participación dentro de la organización denominada “Gato Negro o Crucero del Amor”, señalada de cometer diversos delitos. Tras su captura, fue puesta a disposición de las autoridades judiciales para solventar su situación legal.

Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), en Guatemala varias estructuras criminales han sido desarticuladas en los últimos años por delitos relacionados con trata de personas, explotación sexual, asociación ilícita y otros delitos vinculados al crimen organizado, operando en distintos departamentos del país, incluido Quetzaltenango.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de la detenida dentro de la estructura criminal y establecer si existen más personas involucradas en el caso.