Mujer muere en accidente de tránsito en Retalhuleu

Por Mario Tumin |
Este jueves Gricel Nataly Cifuentes, de 33 años, muere en un accidente de transito en el kilómetro 189 de la ruta CA-2, entrada a Versalles, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.
Cifuentes viajaba en una motocicleta y la acompañaba otra persona cuando fueron impactados por un vehículo. El piloto huyó.
La mujer falleció en el lugar por politraumatismo general y su acompañante fue trasladado a un centro asistencial.
Ella laboraba como docente en un instituto de El Asintal y se dirigía a sus labores cuando ocurrió el hecho.