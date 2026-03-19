Mujer muere en accidente de tránsito en Retalhuleu

Mar 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este jueves Gricel Nataly Cifuentes, de 33 años, muere en un accidente de transito en el kilómetro 189 de la ruta CA-2, entrada a Versalles, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

Cifuentes viajaba en una motocicleta y la acompañaba otra persona cuando fueron impactados por un vehículo. El piloto huyó.

La mujer falleció en el lugar por politraumatismo general y su acompañante fue trasladado a un centro asistencial.

Ella laboraba como docente en un instituto de El Asintal y se dirigía a sus labores cuando ocurrió el hecho.