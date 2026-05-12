MP desarrolla Expo Interinstitucional en Totonicapán

Por Edgar Domínguez |

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo que desarrollan las diferentes instituciones que operan en el departamento de Totonicapán, el Ministerio Público (MP) desarrolla la Expo Interinstitucional «Conociendo Nuestras Instituciones», actividad en la que participaron estudiantes del nivel básico y diversificado, así como población en general.

Durante la jornada, diversas entidades compartieron información sobre sus funciones y el servicio que brindan a la ciudadanía, resaltando la importante labor de los cuerpos de socorro y de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia.

Uno de los temas que más llamó la atención fue el trabajo de la Fiscalía de la Mujer, donde se destacó que los casos de violencia contra la mujer continúan siendo uno de los delitos más frecuentes en Totonicapán, haciendo un llamado a la prevención, denuncia y apoyo a las víctimas.

En la actividad estuvieron presentes Miriam Barrios, Fiscal Regional del MP, y el gobernador departamental, Pablo Yax, quienes resaltaron la importancia de acercar las instituciones a la juventud y fortalecer la cultura de prevención y servicio a la población.

La actividad permitió fortalecer el acercamiento entre las instituciones y la ciudadanía, promoviendo el conocimiento, la prevención y la participación de los jóvenes en temas de interés social.