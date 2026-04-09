Movilidad en la ruta entre Quetzaltenango y Retalhuleu entra en nueva fase

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Fernando Castellanos |

La movilidad en la ruta Cito-180, entre Quetzaltenango y Retalhuleu, entra en una nueva fase de organización técnica.

Tras alcanzar acuerdos clave entre los líderes comunitarios y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se ha diseñado un plan de flujo vehicular que segmenta el tránsito por tipo de transporte para optimizar los tiempos de traslado y evitar el colapso de la vía principal.

Esta ruta, debido a las condiciones del tiempo, presenta hundimientos, los cuales afectan la circulación vehicular.