Motorista se salva de morir arrollado por camioneta

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Antonio de León |

Hoy un motorista y su acompañante (menor de edad) se salvan de morir arrollados por una camioneta, en la colonia Centro Urbano, en La Blanca, San Marcos.

El accidente se registró cuando el conductor de la camioneta no respetó el alto y al momento de esta imprudencia un motorista, quien iba en su vía, pasaba la calle. El piloto del vehículo de dos ruedas, junto a un menor de edad quien lo acompañaba, se quedaron a pocos centímetros de las llantas del vehículo pesado.

En el lugar no se reportan personas heridas, solo el susto en ambos conductores.