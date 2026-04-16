Mineduc capacita a técnicos, docentes y directores de Nufed

Abr 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves el Ministerio de Educación (Mineduc) desarrolla en Quetzaltenango un taller dirigido a técnicos, docentes y directores de los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (Nufed).

Los participantes son representantes de los departamentos de Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, El Quiche y Retalhuleu.

Las autoridades abordan el tema «Actividades y herramientas para el correcto funcionamiento de un centro educativo Nufed» y participan 80 técnicos, docentes y directores.

El taller inició el miércoles 15 de abril y concluye hoy jueves 16.