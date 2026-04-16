Masivo despliegue policial y militar para requisa en la cárcel de Chimaltenango

Abr 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala tomaron el control de la cárcel preventiva para hombres y mujeres. El operativo busca desarticular el poder de las estructuras criminales que operan desde el interior del penal.





CHIMALTENANGO — Desde las primeras horas de este jueves, un contingente masivo de seguridad ha cercado las instalaciones del centro preventivo local para ejecutar una minuciosa requisa.

La operación surge como una respuesta estratégica para retomar el control del centro carcelario y localizar objetos prohibidos que ponen en riesgo la seguridad tanto interna como externa.



Debido a la peligrosidad y el hacinamiento del centro, el Ministerio de Gobernación ha desplegado:

Unidades Élite de la PNC: Agentes especializados en incursiones tácticas y búsqueda de narcóticos.

Ejército de Guatemala: Elementos militares que brindan seguridad perimetral para evitar fugas y garantizar el orden en las afueras del recinto.

Binomios K-9: Perros entrenados en la detección de explosivos, armas de fuego y sustancias ilícitas.

Antecedentes: Un foco de alerta



La urgencia de esta requisa no es casualidad. El historial reciente de este preventivo ha revelado fallas graves en los protocolos de ingreso:

Hallazgos de febrero: Durante el segundo mes del año, las autoridades quedaron sorprendidas al localizar armas de fuego de alto calibre y municiones en manos de los reclusos.

Ilícitos recurrentes: Además del armamento, en intervenciones previas se han incautado teléfonos celulares (utilizados comúnmente para extorsiones), drogas y routers de internet.

Objetivo: Cortar las comunicaciones criminales



El principal foco de los investigadores es desmantelar las «oficinas» de extorsión. La presencia de teléfonos celulares en las celdas permite que los privados de libertad sigan dirigiendo ataques contra comercios y transportistas en el departamento de Chimaltenango y áreas aledañas.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad continúan en el interior inspeccionando paredes, caletas bajo el suelo y pertenencias de los reos. Se espera que al finalizar la tarde el Ministerio Público brinde un listado oficial de lo incautado.