Mañana será inaugurado el paso a desnivel de tribunales

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Este martes 24 de marzo será inaugurado el paso a desnivel ubicado en la Ruta Nacional 1, en el sector del Organismo Judicial, en Quetzaltenango, una obra que busca mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

El proyecto representa un impulso al desarrollo del suroccidente del país, al facilitar la circulación y fortalecer la conectividad en la región altense.

Entre los principales beneficios de esta obra destacan la reducción del congestionamiento vehicular, la disminución en los tiempos de traslado y una mayor seguridad vial tanto para conductores como para peatones. Además, permitirá una mejor conectividad para el transporte de productos agrícolas y comerciales.

El paso a desnivel también contribuirá al fortalecimiento de la actividad económica en Quetzaltenango y municipios cercanos, beneficiando directamente a más de 204 mil habitantes.

Con esta infraestructura se espera mejorar la dinámica productiva y el acceso a servicios en la región.