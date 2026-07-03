MAGA abre sus puertas con la Feria del Agricultor para impulsar la producción nacional.

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol |

En las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, se desarrolla la Feria del Agricultor, un espacio que reúne a productores de distintos departamentos del país.

El objetivo de la actividad es doble: aportar directamente a la economía de los agricultores al eliminar intermediarios, y beneficiar al consumidor final con productos frescos y a precios más bajos que en el mercado tradicional.

Durante la feria, los visitantes pueden encontrar frutas, verduras, granos básicos, lácteos, plantas ornamentales y productos con valor agregado, todos ofertados directamente por quienes los cultivan.

Autoridades del MAGA indicaron que este tipo de espacios buscan fortalecer la cadena agroalimentaria y promover el consumo de lo producido en Guatemala.